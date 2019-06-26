Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс назвала условие для экономического партнерства с Россией, сообщает "Грузия Online".
Она заявила, что таким условием является уважение цельности грузинских территорий.
"Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнерами, будет дружба на самом высоком уровне", — сказала она.
Рулофс отметила, что Грузия — независимая страна и не желает находиться под российским влиянием.
Она также выразила надежду, что туристы из России по-прежнему будут приезжать в Грузию.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси возобновились антироссийские протесты.