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Жена Саакашвили назвала условия экономического сотрудничества с РФ 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: RoelofsSandra/facebook.com
Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс назвала условие для экономического партнерства с Россией, сообщает "Грузия Online".
Она заявила, что таким условием является уважение цельности грузинских территорий.
"Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнерами, будет дружба на самом высоком уровне", — сказала она.
Рулофс отметила, что Грузия — независимая страна и не желает находиться под российским влиянием.
Она также выразила надежду, что туристы из России по-прежнему будут приезжать в Грузию.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси возобновились антироссийские протесты.
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В мире , Сандра Рулофс , Михаил Саакашвили , Грузия
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