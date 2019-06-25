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Иран выступил против повторных переговоров по ядерной сделке 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иранские власти «ни при каких условиях» не намерены проводить повторные переговоры по иранской ядерной сделке. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Заявление иранского лидера опубликовано на сайте президента Ирана.
«Ни при каких условиях мы не будем проводить повторные переговоры по соглашению, ставшие результатом двухлетних обсуждений», — сообщил он.
Также Рухани заявил, что Иран продолжит сокращение взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если оставшиеся в СВПД участники не обеспечат интересов Ирана, предусмотренных соглашением.
Кроме того стороны обсудили инцидент с американским беспилотником, который сбили иранские военные.
«Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооружённые силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ», — сказад Рухани.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Рухани провели переговоры.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Хасан Роухани , Эммануэль Макрон , Иран
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