Киевский суд отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры

Киевский суд отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в украинской столице. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей станице в Facebook

Таким образом, по решению окружного административного суда украинской столицы Московский проспект не будут переименовывать в проспект Бандеры, а проспект генерала Ватутина — в проспект Шухевича.

Вятрович добавил, что суд опубликует полный текст своего решения через пять дней. После получения документа Вятрович собирается подать в суд апелляцию.

Степан Бандера — украинский политический деятель прошлого века. Он известен тем, что с 1940 по 1959 год возглавлял Организацию украинских националистов — объединение украинцев с крайне правыми и радикально-националистическими взглядами.

Переименования улиц и площадей на Украине начались в 2015 году после принятия закона, запрещающего пропаганду советской символики. Ранее сообщалось, что городской совет Киева планирует переименовать ряд улиц столицы, в том числе Панельную и Российскую. Их решили назвать в честь Андрея Аболмасова и Юрия Литвинского, погибших в Донбассе.