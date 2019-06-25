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Киевский суд отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры 

360tv.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский суд отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в украинской столице. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей станице в Facebook.
Таким образом, по решению окружного административного суда украинской столицы Московский проспект не будут переименовывать в проспект Бандеры, а проспект генерала Ватутина — в проспект Шухевича.
Вятрович добавил, что суд опубликует полный текст своего решения через пять дней. После получения документа Вятрович собирается подать в суд апелляцию.
Степан Бандера — украинский политический деятель прошлого века. Он известен тем, что с 1940 по 1959 год возглавлял Организацию украинских националистов — объединение украинцев с крайне правыми и радикально-националистическими взглядами.
Роман Шухевич также был членом ОУН, главнокомандующим Украинской повстанческой армией. Он считается одним из организаторов массовых казней поляков и евреев в Западной Украине.
Переименования улиц и площадей на Украине начались в 2015 году после принятия закона, запрещающего пропаганду советской символики. Ранее сообщалось, что городской совет Киева планирует переименовать ряд улиц столицы, в том числе Панельную и Российскую. Их решили назвать в честь Андрея Аболмасова и Юрия Литвинского, погибших в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Украина , Степан Бандера , Роман Шухевич , Украинская повстанческая армия
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