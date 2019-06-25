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Украина пожаловалась «Большой двадцатке» на Россию 

Lenta.ru 59 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к странам «Большой двадцатки» (G20) с просьбой повлиять на Россию, чтобы освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом он рассказал в Facebook.
Климкин гонит волну: Украина угрожает России давлением
Климкин направил письма главам МИД стран-членов G20 и Евросоюза.
«Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги влияния на РФ с целью освобождения украинских моряков», — написал министр.
Политик напомнил, что во вторник, 25 июня, для России истек срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву относительно задержанных украинских моряков, которых высшая инстанция постановила освободить. Он выразил надежду, что международные партнеры Украины ограничат военное сотрудничество с Россией, пока Москва не выполнит постановление трибунала.
Климкин обратился к странам «Большой двадцатки» в преддверии саммита, который пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Ранее министр сообщал, что в ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путиным, однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Японская сторона также не располагает сведениями о визите Зеленского в Осаку во время проведения мероприятия.
В ноябре 2018 года украинские военные корабли вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.
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