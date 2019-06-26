Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян

Владельцы тбилисского кафе ввели оккупационный сбор для русских «на горячую голову» и извиняются за это. Об этом они сами рассказали «Новой газете».

На прошлой неделе на фоне антироссийских протестов в Грузии владельцы кафе EZO в Тбилиси , муж и жена Гио и Кристо, объявили в соцсетях, что вводят оккупационный сбор для тех, кто потребует меню на русском языке. Таковое будет им подано, но цены в нем будут выше на 20%.

«Мы извиняемся перед каждым, кому это показалось оскорбительным», — заявила Кристо накануне.

По ее словам, введение сбора было ошибкой, сделана она была на горячую голову, задеть этим рестораторы никого не пытались, а хотели лишь добиться сочувствия к своей «боли». Кристо посетовала, что теперь ее с супругом травят — называют русофобами и фашистами.

После отмены сбора у входа в EZO появился плакат. По-английски на нем сказано «Добро пожаловать» тем, кто согласен, что Россия — оккупант. Всем остальным предлагается либо выслушать объяснение, почему это так, либо поесть в другом месте.