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Новый президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: News.ru
Словакия намерена дальше укреплять и расширять свои отношения с Россией. Разумеется, в той части, где двухсторонние отношения не противоречат европейским демократическим ценностям и национальным интересам Братиславы.
Об этом на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила новый президент Словакии Зузана Чапутова.
Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены… Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права, — заявила словацкий лидер.
Отдельно Чапутова коснулась украинской тематики, отметив, что Евросоюз и НАТО должны поддерживать реформы в этой стране, сообщает РИА Новости.
Я считаю, что Украина больше всего нуждается в стабильности и развитии, — сказала она.
Как писал ранее News.ru, Зузана Чапутова сменила Андрея Киску на посту президента Словакии и приняла присягу в качестве главы словацкого государства.
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В мире , Политика , Йенс Столтенберг , Андрей Киска , ЕС , НАТО , РИА Новости , Словакия
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