Новый президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией

Словакия намерена дальше укреплять и расширять свои отношения с Россией . Разумеется, в той части, где двухсторонние отношения не противоречат европейским демократическим ценностям и национальным интересам Братиславы

Об этом на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила новый президент Словакии Зузана Чапутова.

Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены… Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права, — заявила словацкий лидер.

Отдельно Чапутова коснулась украинской тематики, отметив, что Евросоюз и НАТО должны поддерживать реформы в этой стране, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что Украина больше всего нуждается в стабильности и развитии, — сказала она.