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Саакашвили назвал «беспределом» правление грузинских властей 

РИА Новости + ещё 4 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал "беспределом" правление грузинских властей после того, как ранее в среду они обвинили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутата парламента Нику Мелия в организации беспорядков на акции в Тбилиси.
Ранее во вторник Генеральная прокуратура обвинила депутата из оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации и участии в беспорядках в ходе акции протеста в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.
"Беспредел (основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины) Иванишвили должен закончится. Мы ни в коем случае не должны разрешить ему задержать Мелия, чего бы нам это ни стоило. Все активисты в Грузии должны быть мобилизованы, все, кто поддерживает "Нацдвижение", — заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.
Он добавил, что настал момент тотальной, но мирной мобилизации, так как "Грузия в опасности".
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Генпрокуратура РФ , Грузия
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