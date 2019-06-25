Шоу с мультяшным Путиным обругали

Новое шоу на BBC Two, которое ведет анимированный президент России Владимир Путин , неодобрительно оценили британские зрители. Юмористическая передача «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin) также получила негативные отзывы и телекритиков.

Журналист The Guardian Джек Сил (Jack Seale) отметил, что появление анимированного персонажа в качестве ведущего является «впечатляющей инновацией», но не спасает от в целом плохого уровня юмора.

По его словам, играющий Путина актер Нэтт Тапли (Natt Tapley) пытается балансировать между вымышленными чертами персонажа и реальным образом президента России, но в итоге шутки получаются лишь наполовину, а в диалогах с гостями происходят неприятные паузы.

«Когда становится ясно, что юмор не удался, реакция всегда одна: как это допустили? Здесь же, загадкой является то, что никто не возражал против шоу с посылом: мы научили мультипликационных знаменитостей взаимодействовать с реальными людьми, но с какой стати мы должны это делать?» — заключил Сил.

Обозреватель The Telegraph Майкл Хоган (Michael Hogan) был еще более суров по отношению к передаче. По его словам, шоу может привести в ярость российского президента, «но не столько из-за неуважительного тона, а потому что оно настолько слабое». Хоган отметил, что чувство юмора Путина нельзя назвать искрометным, но даже российский лидер «шутит смешнее, чем эта непонятная лажа».

Зрители также негативно оценили премьеру шоу на телеканале. Многие отметили, что это одна из худших передач, увиденных ими за последние годы.

«Я посмотрел примерно две минуты, и это были две худшие телевизионные минуты в моей жизни, а я ведь смотрел реалити-шоу Love Island», — отметил пользователь.

Другой юзер подчеркнул, что программа «невероятно ужасна от начала до конца» и посоветовал телеканалу отказаться от проекта и «выгнать тех, кто работал над ним». Были и более категоричные отзывы: «Трата денег налогоплательщиков абсолютно впустую. Не буду продлевать свою подписку на вас. Если бы я был Путиным, то я бы напал [на Великобританию], и был бы прав».

Ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего на BBC Two анонсировали в конце мая. В программе анимированный Путин общается с реальными гостями, а также ходит по студии и сидит за столом. Во время съемок присутствуют зрители, как и в других подобных передачах.