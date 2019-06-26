«Они заслужили»: Кикабидзе о «заварухе» в Грузии

На прошлой неделе в Тбилиси состоялась многотысячная акция протеста, закончившаяся неудачной попыткой демонстрантов проникнуть в здание парламента. Поводом для протеста стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии с места его спикера.

«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!» — уверен Кикабидзе.

По его мнению, в кресло спикера парламента Гаврилов был посажен правительством Грузии. Это может свидетельствовать либо о том, что «они в одну игру играют», либо о том, что «было задумано так, чтобы заваруха началась». Кикабидзе выразил уверенность, что правительство получило то, что заслужило, так как не думает о людях.

При этом артист подчеркнул, что желает, чтобы в Грузии не было ругани, стрельбы и «всей этой фигни», а люди были счастливы.