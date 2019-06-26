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«Они заслужили»: Кикабидзе о «заварухе» в Грузии 

Рамблер + ещё 16 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Грузии заслужили то, что происходит в стране, а может, так и было задумано, заявил «Московскому комсомольцу» Вахтанг Кикабидзе.
На прошлой неделе в Тбилиси состоялась многотысячная акция протеста, закончившаяся неудачной попыткой демонстрантов проникнуть в здание парламента. Поводом для протеста стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии с места его спикера.
«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!» — уверен Кикабидзе.
По его мнению, в кресло спикера парламента Гаврилов был посажен правительством Грузии. Это может свидетельствовать либо о том, что «они в одну игру играют», либо о том, что «было задумано так, чтобы заваруха началась». Кикабидзе выразил уверенность, что правительство получило то, что заслужило, так как не думает о людях.
При этом артист подчеркнул, что желает, чтобы в Грузии не было ругани, стрельбы и «всей этой фигни», а люди были счастливы.
Комментарии21
В мире , Кавказ , Шоу-бизнес , Сергей Гаврилов , Вахтанг Кикабидзе , Госдума , Московский комсомолец , Грузия , Тбилиси
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