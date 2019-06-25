Зеленский создал офис президента

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Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис президента и переназначил его чиновников 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о деятельности офиса президента, который был создан на базе существовавшей ранее администрации главы государства. Об этом сообщается во вторник на сайте украинского лидера.
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Согласно документу, офис президента Украины является "постоянно действующим вспомогательным органом", его задачей является "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных конституцией полномочий". В связи с реорганизацией администрации президента в офис Зеленский подписал ряд указов о переназначении его руководства. Главой офиса остался Андрей Богдан, первым заместителем — Сергей Трофимов, заместителями — Андрей Гончарук, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Вадим Пристайко и Кирилл Тимошенко. Руководителем аппарата офиса назначен Алексей Днепров.
Кроме того Зеленский освободил своего представителя в Раде Руслана Стефанчука от обязанностей советника президента.
Зеленский 20 июня подписал указ о создании офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации.
Ранее глава государства также ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое — "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина. В здании на Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".
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В мире , Видео , Украина , Сергей Трофимов , Руслан Рябошапка , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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