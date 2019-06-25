Зеленский создал офис президента

Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис президента и переназначил его чиновников

Согласно документу, офис президента Украины является "постоянно действующим вспомогательным органом", его задачей является "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных конституцией полномочий". В связи с реорганизацией администрации президента в офис Зеленский подписал ряд указов о переназначении его руководства. Главой офиса остался Андрей Богдан, первым заместителем — Сергей Трофимов , заместителями — Андрей Гончарук, Руслан Рябошапка , Юрий Костюк, Вадим Пристайко и Кирилл Тимошенко. Руководителем аппарата офиса назначен Алексей Днепров.

Кроме того Зеленский освободил своего представителя в Раде Руслана Стефанчука от обязанностей советника президента.

Зеленский 20 июня подписал указ о создании офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации.

Ранее глава государства также ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое — "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина. В здании на Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".