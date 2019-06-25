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Эстония сочла решение ПАСЕ по России позором 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Reuters/Scanpix
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы о восстановлении прав российской делегации в организации. Соответствующий пост политик разместила в Twitter.
По словам Кальюлайд, возвращение России за общий стол переговоров является «позором» ПАСЕ. Такую позицию эстонский лидер объяснила тем, что «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла». Свой пост Кальюлайд сопроводила хэштегами #Крым и #ВойнаНаВостокеУкраины.
В мае Кальюлайд уже выступала против восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее. Она говорила, что верит в диалог к партнерству, однако Европа не может вернуться к партнерству с Москвой «после того, как она нарушила международное право и свои обещания».
25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Все три эстонских депутата голосовали против этого решения.
Украинская делегация в знак протеста против этого решения покинула зал заседаний. По словам ее главы Владимира Арьева, украинские парламентарии будут принимать участие в обсуждении только тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий представителей России.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.
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В мире , Европа , Керсти Кальюлайд , Совет Европы , Эстония
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