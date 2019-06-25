Украина отозвала посла при Совете Европы

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Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций 

РИА Новости + ещё 5 38 минут назад
Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил во вторник глава МИД Павел Климкин.
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Поэтому приостановление участия в ПАСЕ — вполне логичный шаг… Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", — написал Климкин в Facebook.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , МИД , Совет Европы , Верховная Рада
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