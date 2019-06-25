Украина отозвала посла при Совете Европы

Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Поэтому приостановление участия в ПАСЕ — вполне логичный шаг… Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", — написал Климкин в Facebook.