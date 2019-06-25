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«Ублюдки»: депутат Рады оскорбил русских 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза назвал всех русских ублюдками. Скандальная реплика прозвучала в прямом эфире на канале «Россия-1», отрывок которого у себя в Telegram-канале опубликовал ведущий Евгений Попов.
Береза сделал заявление по дороге в зал Парламентской ассамблеи перед собравшимися в коридоре журналистами.
«All Russians are bastards. All Russian government are bastards (пер. С англ. «Все русские ублюдки. Всё русское правительство — ублюдки» — прим. ред)», — заявил мужчина, изображённый на видео.
Попов отметил, что слова прозвучали от «официального представителя Украины, члена делегации Украины в ПАСЕ».
«Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна», — заявил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что разочарован решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Глава государства отметил что лично просил не делать этого президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель до тех пор, пока Россия не выполнит «принципиальные требования Ассамблеи».
Комментарии265
В мире , Видео , Украина , Борислав Береза , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Евгений Попов , Эммануэль Макрон , Верховная Рада
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