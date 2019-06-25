«Ублюдки»: депутат Рады оскорбил русских

Береза сделал заявление по дороге в зал Парламентской ассамблеи перед собравшимися в коридоре журналистами.

«All Russians are bastards. All Russian government are bastards (пер. С англ. «Все русские ублюдки. Всё русское правительство — ублюдки» — прим. ред)», — заявил мужчина, изображённый на видео.

Попов отметил, что слова прозвучали от «официального представителя Украины, члена делегации Украины в ПАСЕ».

«Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна», — заявил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).