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Депутат Рады назвал всех русских ублюдками 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат украинской Рады Украины Борислав Береза сделал заявление перед журналистами по дороге в зал Парламентской ассамблеи и назвал граждан России "ублюдками". Ролик показали в эфире "России 1".
По словам ведущего Евгения Попова, этот человек является представителем украинской стороны и членом делегации от Украины.
"Все — русские ублюдки", — заявил Береза.
Ранее бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
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В мире , Украина , Борислав Береза , Арсений Яценюк , Совет Европы , Верховная Рада
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