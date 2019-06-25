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Яценюк после допуска России требует объявить ПАСЕ бойкот 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его мнению, это решение организации является "позорным" и свидетельствует о том, что ценности "покидают" ассамблею.
"ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи", — заявил Яценюк.
Он добавил, что Украине следует приостановить членство в ПАСЕ, если это решение не удастся предотвратить.
Ранее Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ.
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В мире , Украина , Арсений Яценюк , Совет Европы
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