Бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его мнению, это решение организации является "позорным" и свидетельствует о том, что ценности "покидают" ассамблею.
"ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи", — заявил Яценюк.
Он добавил, что Украине следует приостановить членство в ПАСЕ, если это решение не удастся предотвратить.
Ранее Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ.