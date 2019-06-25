Яценюк после допуска России требует объявить ПАСЕ бойкот

По его мнению, это решение организации является "позорным" и свидетельствует о том, что ценности "покидают" ассамблею.

"ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи", — заявил Яценюк.

Он добавил, что Украине следует приостановить членство в ПАСЕ, если это решение не удастся предотвратить.

Ранее Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ.