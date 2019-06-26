В Киеве заявили, что не допустят российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит присутствия на внеочередных парламентских выборах представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы , которые являются гражданами РФ , заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. "Украина четко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ от Российской Федерации, это была четкая позиция. Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортам. Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не воспримем, не примем и не позволим", — заявила она в эфире "Пятого канала". Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.