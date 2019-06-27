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СМИ: австралийский студент пропал в КНДР 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Австралийский студент пропал на территории КНДР. Как сообщает в четверг национальный телеканал SBS, МИД Австралии оказывает необходимую консульскую помощь семье австралийца.
По данным канала, 29-летний житель Перта Алек Сигли выехал в Пхеньян в прошлом году для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена. Также он является владельцем туристической компании, которая организует туры из Австралии в КНДР. Накануне его друзья сообщили в австралийский МИД о том, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в социальных сетях.
Представитель внешнеполитического ведомства сообщил SBS, что дипломаты "срочно ищут объяснения" случившегося, однако отметил, что никаких данных о том, что Сигли арестован, нет.
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В мире , МИД , Австралия , КНДР
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