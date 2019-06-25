В Грузии назвали виновников антироссийской истерии

«Преднамеренно сделано»: В Грузии назвали виновных в конфликте с РФ

Бурджанадзе назвала протест, грузинских парламентариев в парламенте из-за появления в кресле спикера российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова , якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии , «откровенным и искренним». Политик назвала действия грузинских властей недальновидными, поскольку «Гаврилов сел туда, куда ему указали». При этом она заметила, что возмущением грузин, по её словам, впоследствии воспользовались «прозападные политические силы».

«Особенно постарались просаакашвилевские партии. Сейчас я вижу, что абсолютно преднамеренно сделано всё, чтобы этот протест был повернут в русло антироссийской истерии», — заявила бывший спикер.

Бурджанадзе уверена, что текущая ситуация «подогревается американскими спецслужбами», в интересах которых действует Саакашвили.

По её словам, грядущее приостановление авиасообщения России с Грузией грозит для последней серьёзными экономическими потерями. Однако Бурджанадзе выразила надежду, что антироссийской истерией удастся справиться и российское руководство не введёт новых ограничений.

Ранее о способе налаживания российско-грузинских отношений рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, одним из условий является возвращение ситуации в Грузии в «нерусофобское русло». При этом Песков отметил, что от этого зависит возобновление авиаперевозок из России в Грузию, запрет на которые начнёт действовать с 8 июля.