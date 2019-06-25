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МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии 

РИА Новости + ещё 2 10 минут назад
Фото: © РИА Новости / Антон Быстров
США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Бесполезные санкции США против верховного лидера, а также командующих навечно закрывают путь дипломатии с доведенным до крайности правительством США. Правительство (президента США Дональда — ред.) Трампа занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности", — написал Мусави в Twitter.
Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует.
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Комментарии
В мире , Али Хаменеи , МИД , ООН , Иран , США
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