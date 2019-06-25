Порошенко планирует незаметно сбежать с Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко планирует сбежать из страны. Для этой цели он хочет создать общественную организацию со штабом в Брюсселе или Лондоне.

Таким образом, будет выглядеть, что Пётр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять её интересы, — пишет издание Elise Journal.

В статье отмечается, что возглавляемая Порошенко партия «Европейская солидарность» не проходит в парламент из-за низкого рейтинга, поэтому бывший украинский лидер рассматривает различные варианты, чтобы легально покинуть страну.

Источники газеты сообщили, что команда Порошенко ведёт переговоры с бизнесменами Рокфеллер в Лондоне.

19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против экс-президента. Его обвиняют в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Ранее News.ru писал о том, что Порошенко не знает об уголовных делах, фигурантом которых является. При этом он отметил, что против него персонально ничего не представлено. Политик отметил, что все дела возбуждены только по факту, что его очень радует.