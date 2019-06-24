Грузинские депутаты отказались ехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая. Об этом сообщает грузинская телерадиокомпания ImediNews.

По словам политика, изначально они планировали приехать в Россию, однако из-за последних событий в Грузии поездка была отменена.

«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной. Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется», — пояснил Ломая, добавив, что произошедшее в Тбилиси является «большим спектаклем».

Отношения двух стран снова обострились после того, как 20 июня в столице Грузии начались массовые протесты антироссийского характера, вызванные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.