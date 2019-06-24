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Грузинские депутаты отказались ехать в Москву 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая. Об этом сообщает грузинская телерадиокомпания ImediNews.
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По словам политика, изначально они планировали приехать в Россию, однако из-за последних событий в Грузии поездка была отменена.
«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной. Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется», — пояснил Ломая, добавив, что произошедшее в Тбилиси является «большим спектаклем».
Ранее 24 июня премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации о проведении встречи спецпредставителя республики по связям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы российского МИД Григория Карасина на тему отношений Тбилиси и Москвы.
Отношения двух стран снова обострились после того, как 20 июня в столице Грузии начались массовые протесты антироссийского характера, вызванные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.
В результате президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.
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В мире , Конфликты , СНГ , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , Владимир Путин , МИД , Госдума , Грузия , Москва
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