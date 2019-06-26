Мюллер выступит в конгрессе 17 июля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля, говорится в заявлении комитетов палаты представителей по судебный делам и по разведке.

Мюллер согласился выступить в конгрессе на совместных слушаниях двух комитетов после направленной ему повестки. Это первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.