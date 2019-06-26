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Мюллер выступит в конгрессе 17 июля 

РИА Новости + ещё 18 17 минут назад
Фото: Reuters
Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля, говорится в заявлении комитетов палаты представителей по судебный делам и по разведке.
Мюллер согласился выступить в конгрессе на совместных слушаниях двух комитетов после направленной ему повестки. Это первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп
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