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Неожиданное заявление. Мэй захотела отменить санкции против РФ 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблеи Совета Европы и возвращение российской делегации к работе в организации, сообщает RNS. Выступление Мэй в Палате общин опубликовано в Facebook посольства Украины в Великобритании.
Британский премьер отметила, что членство в Совете Европы является одним из немногих способов «привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека».
Британия захотела помириться с Россией
ПАСЕ проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ассамблеи. Также в ассамблее проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Комментарии44
В мире , Великобритания
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