Неожиданное заявление. Мэй захотела отменить санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблеи Совета Европы и возвращение российской делегации к работе в организации, сообщает RNS. Выступление Мэй в Палате общин опубликовано в Facebook посольства Украины в Великобритании.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 июня 2019 г.

Британский премьер отметила, что членство в Совете Европы является одним из немногих способов «привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека».

ПАСЕ проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ассамблеи. Также в ассамблее проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.