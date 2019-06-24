Мэй поддержала снятие санкций с РФ

Премьер Британии Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Посольство Украины в Британии опубликовало видео ее выступления в твиттере.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 июня 2019 г.

Мэй 24 июня в Палате общин сказала, что разногласия по поводу членства России в ПАСЕ существуют. Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

«Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека», — подчеркнула Мэй.

Ранее сообщалось, что Франция допустила отмену санкций против РФ.