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Мэй поддержала снятие санкций с РФ 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер Британии Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Посольство Украины в Британии опубликовало видео ее выступления в твиттере.
Мэй 24 июня в Палате общин сказала, что разногласия по поводу членства России в ПАСЕ существуют. Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.
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«Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека», — подчеркнула Мэй.
Ранее сообщалось, что Франция допустила отмену санкций против РФ.
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