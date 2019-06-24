Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина нашла новый способ сорвать возвращение России в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Георгий Логвинский/ Facebook
Представители Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы внесли 226 правок в проект резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ, сообщил украинский парламентарий Георгий Логвинский. Это сделано с расчетом, что правки не успеют рассмотреть в отведенный срок.
«По нашей инициативе с Владимиром Арьевым при поддержке делегации и группы настоящих правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226 правок, с целью улучшить и дополнить текст. Минимальный срок рассмотрения — часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников», — написал Логвинский в Facebook.
Он добавил, что после этого украинские делегаты намерены «бороться за каждое слово», чтобы добиться «противоположного для русских результата» и поменять ситуацию.
Ранее украинская делегация перечислила страны, которые выступают за возвращение России в ПАСЕ, а также восстановление прав голоса и участия в органах ассамблеи. Среди тех, кто выступает за, оказались Франция и Германия.
В России ожидают, что делегация должна восстановить свои права в ПАСЕ в течение 24 часов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятном возвращении России в ПАСЕ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко призвал переименовать Грузию Украинец устроил скандал в ПАСЕ из-за выступления серба на русском языке Политолог указал на опасные последствия уступок власти Грузии митингующим
Комментарии
В мире , Украина , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Brexit решили «повесить» на Россию36
Премьер Грузии успокоил россиян377
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле38
В России появился барражирующий дрон-камикадзе30
Пока вы не уснули: РФ поставили ультиматум из-за MH17172
Видео
00:55
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле
Армия Войска
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение