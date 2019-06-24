Украина нашла новый способ сорвать возвращение России в ПАСЕ

Представители Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы внесли 226 правок в проект резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ, сообщил украинский парламентарий Георгий Логвинский. Это сделано с расчетом, что правки не успеют рассмотреть в отведенный срок.

«По нашей инициативе с Владимиром Арьевым при поддержке делегации и группы настоящих правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226 правок, с целью улучшить и дополнить текст. Минимальный срок рассмотрения — часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников», — написал Логвинский в Facebook.

Он добавил, что после этого украинские делегаты намерены «бороться за каждое слово», чтобы добиться «противоположного для русских результата» и поменять ситуацию.

Ранее украинская делегация перечислила страны, которые выступают за возвращение России в ПАСЕ, а также восстановление прав голоса и участия в органах ассамблеи. Среди тех, кто выступает за, оказались Франция и Германия.

В России ожидают, что делегация должна восстановить свои права в ПАСЕ в течение 24 часов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятном возвращении России в ПАСЕ.