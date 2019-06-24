Слова сербского депутата о Крыме разъярили украинца в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля , когда тот говорил на русском языке о Крыме . Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, сербский депутат заявил, что ситуация с Крымом показывает, что такое демократия, референдум и свободное волеизъявление народа.

"Из этого примера можно многому научиться", — подчеркнул Шешель.

Он также добавил, что крымчане захотели стать частью российского государства, "потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".

После этих слов представитель украинской делегации Алексей Гончаренко стал шуметь и кричать на английском языке.

Ему сделали замечание, после чего Шешель смог закончить свое выступление.

Ранее сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ.