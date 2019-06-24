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Слова сербского депутата о Крыме разъярили украинца в ПАСЕ 

Газета.Ru + ещё 9 35 минут назад
Фото: Reuters
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля, когда тот говорил на русском языке о Крыме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, сербский депутат заявил, что ситуация с Крымом показывает, что такое демократия, референдум и свободное волеизъявление народа.
"Из этого примера можно многому научиться", — подчеркнул Шешель.
Он также добавил, что крымчане захотели стать частью российского государства, "потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".
После этих слов представитель украинской делегации Алексей Гончаренко стал шуметь и кричать на английском языке.
Ему сделали замечание, после чего Шешель смог закончить свое выступление.
Ранее сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ.
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В мире , Конфликты , Украина , Алексей Гончаренко , Александр Шешель , Республика Крым , Сербия
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