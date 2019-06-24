Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 над Донбассом, попросило не возвращать Россию в ПАСЕ.
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян
Протестующим грузинам не следует вести себя агрессивно с туристами из России. Об этом, как сообщает ТАСС, на митинге в Тбилиси заявил юрист Каха Кожоридзе.
Лавров раскрыл цели Запада в Грузии
Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на происходящее в Грузии. Об этом сообщает РИА "Новости". Министр заметил, что слепое следование советам из-за границы приведет к украинскому опыту, когда страна с огромным потенциалом вынуждена просить международную помощь.
Власти Грузии прогнулись
Сегодня на брифинге лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что выборы парламента в Грузии в 2020 году пройдут в условиях пропорциональной системы и нулевого избирательного барьера. Это решение было принято на фоне протестов в Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия».
Путин поднял по тревоге войска ЦВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу. Об этом в эфире телеканала Rustavi2 заявил экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе.
«Двойные списания»: как приставы обирают россиян
Судя по отзывам в социальных сетях, россияне часто сталкиваются с необоснованным взысканием средств службой судебных приставов. Они могут снять деньги со вклада или даже лишить части пенсии. Причем иногда средства взыскиваются дважды. «Газета.Ru» разбиралась, на что приставы имеют право.
Украинцам пообещали по 3 тыс. евро от России
Украинцам предлагают компенсации за российскую «агрессию» ради бесплатной массовки и очередных выборов.
Соловьев поиздевался над Зеленским
Япония грубо и недобро обошлась с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в своем телеграме журналист Владимир Соловьев.
В России предложили разрешить тонировку автомобиля
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Депутаты Государственной думы на законодательном уровне предложили отменить денежные взыскания за тонировку передних стёкол автомобиля с нарушением стандартов светопропускания.