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Порошенко предложил переименовать Грузию после антироссийских протестов 

Газета.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский президент Петр Порошенко предложил переименовать Грузия после антироссийских протестов. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
По мнению Порошенко, Грузию нужно переименовать в "Сакартвело". Он посоветовал украинскому министерству внутренних дел начать вести переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия страны.
Также он попросил украинцев поддерживать Грузию так, как они поддерживают Украину.
"Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!" — подчеркнул Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Литве начали называть Грузию по-новому.
Сакартвело — самоназвание Грузии (груз. "страна картвелов").
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В мире , Кавказ , Конфликты , Прибалтика , Украина , Петр Порошенко , Грузия
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