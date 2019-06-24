Порошенко предложил переименовать Грузию после антироссийских протестов

Бывший украинский президент Петр Порошенко предложил переименовать Грузия после антироссийских протестов. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.

По мнению Порошенко, Грузию нужно переименовать в "Сакартвело". Он посоветовал украинскому министерству внутренних дел начать вести переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия страны.

Также он попросил украинцев поддерживать Грузию так, как они поддерживают Украину.

"Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!" — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Литве начали называть Грузию по-новому.

Сакартвело — самоназвание Грузии (груз. "страна картвелов").