Украинских силовиков затравили за танец под песню «Офицеры, россияне»

Бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора" * Сергея Стерненко возмутил выбор музыкального сопровождения во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины Харькове . Об этом он рассказал в ролике на YouTube

Стерненко приводит кадры, снятые женой одного из военных. На них нацгвардейцы во время неофициальной части мероприятия танцуют под песню "Офицеры" Олега Газманова . Националиста возмутил тот факт, что украинские военные слушают композицию российского певца. Он назвал поведение харьковчан "позором и стыдом".

По его словам, "эту ситуацию нельзя оставить просто так". Радикал выразил надежду, что присутствующих на ролике выпускников академии уволят.

"Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?" — написал Стерненко.

После публикации ролика интернет-пользователи с Украины стали оставлять под ним агрессивные комментарии.

"Это не граждане Украины", — считает Nick GIN.

При этом некоторые комментаторы не согласились с мнением Стерненко.

"Ты о чем? Кого они предали? Музыку русскую слушали", — высказался Alex Black.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.