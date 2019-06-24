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Ренато Усатый: Плахотнюк и Горбунцов отмыли миллиарды через Молдавию 

Рамблер 29 минут назад
Фото: ТАСС
Молдавский политик Ренато Усатый в эфире программы «Человек и Закон» на Первом канале рассказал о сотнях миллионов евро, похищенных из страны. Скандальное заявление вышло в передаче, посвящённой отмыванию российских средств через Молдавию, в которой активное участие принимали местный оппозиционный политик Владимир Плахотнюк и беглый российский банкир Герман Горбунцов.
Ренато Усатый заявил, что вышел на след крупной международной преступной группировки в ходе собственного расследования.
«Я понял, что речь идёт об очень серьёзном ОПГ, потому что я дальше добиваю расследование с сотнями миллионов евро хищений», — приводит автор сюжета телефонную реплику Усатого.
По данным авторов программы, кроме крупных хищений речь также идёт об отмывании преступных российских денег, к которому непосредственное отношение имели оппозиционный политик Владимир Плахотнюк и банкир Герман Горбунцов. Схема заключалась в том, чтобы через подставные зарубежные компании-пустышки оформлять договора займа, по которым фактически средства не поступали. При этом поручителями по договорам выступали учреждённая «отмывателями» российская фирма и обязательно гражданин Молдовы. Впоследствии, когда выяснялось, что заёмщик не может расплатится с долгами, дело передавалось в молдавский суд, где заинтересованный судья принимал решение взыскать деньги с компании-поручителя. Судебный пристав открывал счёт в молдавском банке, поручитель «гасил» никогда не существовавший кредит, в результате деньги уходили из страны. В первую очередь речь идёт о средствах обычных российских вкладчиков и теневых капиталах «нечистоплотных российских предпринимателей, чиновников и сотрудников правоохранительных органов».
«Отмывочную трубу», как окрестили схему СМИ, прикрывали не только российские силовики, но также глава «Нашей партии» Владимир Плахотнюк, а также беглый банкир Герман Горбунцов. Оба в каждой сделке имели солидный процент. По данным автора сюжета, речь идёт выведенных таким образом из России 37 млрд рублей. Независимые эксперты называют другие цифры — около 22 млрд долларов.
Комментарии
В мире , Владимир Плахотнюк , Герман Горбунцов , МВД , Молдова
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