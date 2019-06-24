Трамп испугался бомбить из-за Путина

Отмена ракетно-бомбовой атаки на Иран стала шоком для значительной части заокеанской политической и медийной элиты, ибо Дональд Трамп опять спутал все карты сторонникам начала очередной американской войны на Ближнем Востоке. После того как в американских СМИ появились сообщения о том, что президент США "развернул бомбардировщики в воздухе", Трамп решил внести ясность и предложил общественности свою версию произошедшего. Как сообщает The New York Times, "в пятницу утром президент Трамп заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов были "взведены и заряжены" для удара по Ирану в четверг вечером, но он отменил его за десять минут до начала, после того как (некий) генерал объяснил ему, что удар приведет к гибели 150 иранцев".

Объяснение американского президента выглядит по-своему логичным: убивать 150 человек за сбитый беспилотник (который хотя и стоит 130 миллионов долларов, но все-таки не является "солдатом" в прямом смысле слова) — могло показаться чрезмерным даже вспыльчивому американскому лидеру. Возможно, на него оказал влияние и тот факт, что иранцы (по не полностью проверенным данным) поступили по-джентльменски и, выбирая между возможностью сбить дорогой американский беспилотник или пилотируемый военный самолет США, предпочли обойтись без человеческих жертв.

С другой стороны, в большой политике (особенно в исполнении американских высокопоставленных политиков любой идеологической ориентации) редко бывает так, чтобы решения принимались исходя из гуманистических или джентльменских соображений. Эта оценка вдвойне верна в тех случаях, когда речь идет о решениях, принятых наперекор серьезному давлению со стороны американских высокопоставленных дипломатов и генералов. Соответственно, американские СМИ, инфлюенсеры и эксперты начали искать, находить и публиковать альтернативные объяснения произошедшему.

Пожалуй, самая забавная версия из тех, которые сейчас циркулируют в американском сегменте соцсетей, принадлежит популярному в узких кругах любителей конспирологии "инфлюенсеру" Джею МакКензи, который пришел к однозначному выводу: Дональд Трамп отменил атаку на Иран, так как Владимир Путин заявил, что война с Ираном была бы катастрофой.

Еще одна версия, которая стала до такой степени популярной, что Тегерану ее пришлось даже опровергать на официальном уровне, заключается в том, что у Дональда Трампа сорвались закулисные переговоры с иранским руководством. Агентство Рейтер со ссылкой на своих инсайдеров в правительстве Ирана утверждает, что в пятницу Тегеран получил переданное через власти Омана сообщение от президента Дональда Трампа с предупреждением о неминуемой атаке США на Иран.

"В своем сообщении Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хотел поговорить с Тегераном по различным вопросам, <…> он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что это зависит от верховного лидера Хаменеи, (который) должен решить этот вопрос", — заявил агентству Рейтер один из чиновников на условиях анонимности.