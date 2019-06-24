Власти Грузии прогнулись: протестующим пошли на уступки

Сегодня на брифинге лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что выборы парламента в Грузии в 2020 году пройдут в условиях пропорциональной системы и нулевого избирательного барьера. Это решение было принято на фоне протестов в Тбилиси сообщает «Новости-Грузия».

С 20 июня проходят акции протеста в Тбилиси, начавшиеся после того, как приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Полиция пресекла попытку протестующих взять штурмом здание парламента, применив резиновые пули и слезоточивый газ. Часть участников столкновений в силовиками были задержаны. При этом акции протеста продолжаются. Среди требований протестующих — переход на пропорциональную систему выборов, отставка главы МВД , освобождение всех задержанных во время беспорядков 20-21 июня.

"Партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера", — заявил сегодня Иванишвили.

По данным «Sputnik-Грузия», согласно действующей Конституции, изменение избирательной системы — смешанной на исключительно пропорциональную — планировалось только к выборам 2024 года. В 2020 году, по действующему законодательству, выборы должны были пройти, как и прежде, по смешанной системе, которая предполагает избрание 77 депутатов парламента Грузии по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.