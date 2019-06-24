Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила две заявки на срочные дебаты в ходе сессии, открывающейся в понедельник в Страсбурге . Как сообщила пресс-служба организации в своем Twitter, один из предложенных вопросов касается дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Поступило две заявки на срочные дебаты: запрос к Комитету министров Совета Европы привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов и обязательство всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию. Ассамблея примет решение по этим заявкам в ходе утверждения повестки дня", — говорится в сообщении.

Как сообщила 23 июня газета De Telegraaf, фонд "Авиакатастрофа MH17" направил письмо в адрес Советы Европы, в котором содержится призыв не возвращать право голоса российской делегации до тех пор, пока РФ не начнет полностью сотрудничать в расследовании крушения Boeing. По мнению организации, ПАСЕ должна временно отложить решение и получить гарантии от России в безоговорочном сотрудничестве в расследовании, уголовном преследовании и суде над подозреваемыми в причастности к крушению MH17.

Председатель группы объединенных европейских левых, голландский парламентарий Тини Кокс считает, что дебаты по делу о крушении Boeing на Украине проводиться не будут. "Мы слышали про письмо. Сегодня никаких срочных дебатов не будет, возможно в будущем будет доклад по этой проблеме. Мы хотим обеспечить равное участие всех делегаций для обсуждения общеевропейских проблем", — заявил Кокс в понедельник, выразив уверенность в положительном исходе голосования по докладу представителя Бельгии Петры де Суттер.

РФ и ПАСЕ

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге. Членам ПАСЕ предстоит принять решение о внесении изменений в регламент ассамблеи, чтобы в ее работе могла участвовать российская делегация.

В первый же день будет вынесен на голосование доклад о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, который содержит резолюцию представителя Бельгии Петры де Суттер. Она предполагает изменение регламента ПАСЕ, которого ожидает российская сторона: согласно документу, все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе" к работе Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Кроме того, в нем говорится, что "права стран-участниц голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ примет этот доклад "без изъятий", то российская делегация вечером 24 июня отправится в Страсбург для участия в работе сессии. Если же ПАСЕ лишит российских парламентариев каких-либо полномочий, то российская делегация, по словам Володина, оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Россия три года подряд отказывалась направлять делегацию для участия в сессиях ПАСЕ по причине сохранения в регламенте ассамблеи санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Именно это произошло с российскими депутатами и сенаторами, когда в 2014-2015 годах из-за воссоединения Крыма с Россией они были лишены права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях от Совета Европы и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Российская делегация настаивала на отмене этих регламентных норм как условии своего возвращения в ассамблею.