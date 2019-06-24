Партию Саакашвили не пустили в Раду 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в народные депутаты Рады. Об этом говорится на сайте пресс-службы госоргана.
Речь идет о партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили".
ЦИК пояснила, что внеочередной съезд партии Саакашвили был проведен с нарушением устава.
Отмечается, что кандидаты в депутаты не смогут принять участие в досрочных выборах, как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах.
Ранее сообщалось, что суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.