Партию Саакашвили не пустили в Раду

Речь идет о партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили".

ЦИК пояснила, что внеочередной съезд партии Саакашвили был проведен с нарушением устава.

Отмечается, что кандидаты в депутаты не смогут принять участие в досрочных выборах, как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах.

Ранее сообщалось, что суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.