Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партию Саакашвили не пустили в Раду 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в народные депутаты Рады. Об этом говорится на сайте пресс-службы госоргана.
Речь идет о партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили".
ЦИК пояснила, что внеочередной съезд партии Саакашвили был проведен с нарушением устава.
Отмечается, что кандидаты в депутаты не смогут принять участие в досрочных выборах, как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах.
Ранее сообщалось, что суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.
Газета.Ru: последние новости
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ Грузия подыскивает замену российским туристам Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
В мире , Украина , Выборы на Украине , Михаил Саакашвили , Центризбирком России , Верховная Рада , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси55
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян937
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH172
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»6
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ169
Видео
01:04
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Шоу-бизнес
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
03:26
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси
Общество
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:35
Детей россиянки убили в США
Криминал Происшествия
02:47
Жесткую посадку «Боинга» сняли из иллюминатора
Происшествия Общество
06:21
Революция кресла: кто рассорил Россию с Грузией
В мире Кавказ
03:20
Названа причина смерти Андрея Харитонова
Общество
00:29
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам
Шоу-бизнес
01:13
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение