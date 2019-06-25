Как Михаил Саакашвили собирается вернуться во власть на Украине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партию «Движение новых сил» не допустили на выборы в Верховную раду сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко в Центризбиркоме.

«Серьёзно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины. — RT), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее украинский Центризбирком не стал регистрировать кандидатов в депутаты от «Движения новых сил». Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список политической партии «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах», — сообщают в ведомстве.

Отмечается также, что ЦИК приняла решение после того, как рассмотрела ряд документов. По информации комиссии, внеочередной партийный съезд «Движения новых сил», утвердивший избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава партии».

После этого сторонники фракции Саакашвили вышли на акцию протеста возле здания Центризбиркома.

«Вход в ЦИК заблокирован. Представителей Движения новых сил Михаила Саакашвили не пропускают в помещение. Кроме того, сейчас к ЦИК стягивают Нацгвардию», — говорится в заявлении на официальной странице партии в Facebook.

Напомним, Саакашвили объявил о намерении сформировать политическую силу после того, как Пётр Порошенко подписал указ о его увольнении с поста главы Одесской областной госадминистрации и освободил от должности своего внештатного советника в ноябре 2016-го. Спустя три месяца украинский Минюст зарегистрировал партию Саакашвили «Движение новых сил».

«Не забывает обид»

По мнению политолога Ростислава Ищенко, реальная причина отказа ЦИК в регистрации партии Саакашвили — предоставленные им фальсифицированные документы.

«То, что Центральная избирательная комиссия назначалась Порошенко, не повлияло на решение ведомства. ЦИК базировал своё решение на том, что партия провела заседание раньше, чем Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады», — пояснил аналитик.

Однако директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации фракции мог быть политически мотивированным.

«Саакашвили прав, когда говорит, что состав ЦИК остался неизменным, поэтому не исключено, что люди Порошенко могли повлиять на принятие решения. Но и Зеленскому, видимо, не нужно, чтобы Саакашвили путался под ногами со своими проектами», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Подобное мнение разделяет и источник RT в партии «Батькивщина».

«Представители ЦИК действительно были назначены Петром Порошенко и остались лояльными к нему. Все прекрасно знают, что Порошенко не забывает обид. Поэтому не исключено, что это действительно может быть ответом Саакашвили. Я думаю, что Порошенко не хотел бы видеть представителей экс-лидера Грузии в Раде», — полагает собеседник RT.

Как отметил в разговоре c RT представитель партии «Народный фронт», сам Саакашвили не может баллотироваться в парламент.

«Чтобы стать депутатом, необходимо на протяжении пяти лет проживать на территории Украины. Саакашвили не соблюдал этих требований», — отметил представитель «Народного фронта».

«Функцию выполнил»

Как полагают аналитики, в том, чтобы Саакашвили продолжал свою политическую деятельность на Украине, не заинтересован и действующий президент республики Владимир Зеленский, хотя именно он недавно вернул бывшему губернатору украинский паспорт.

Напомним, 28 мая украинский лидер подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Ранее адвокат экс-президента Грузии обратился с соответствующей просьбой в администрацию Зеленского.

Сам Саакашвили назвал решение президента «смелым шагом».

«Трусливые люди страхуются, говорят: «Зачем тебе эти проблемы? Саакашвили же сумасшедший», а он никого не послушал. Это говорит о том, что у нас реально появился шанс, что Зеленский — другой человек, он из другого материала сделан», — заявил Саакашвили.

Напомним, бывший грузинский лидер перестал быть гражданином Украины в конце июля 2017-го. В качестве причины указывалось, что он указал ложные данные в анкете при подаче документов.

По мнению Михаила Погребинского, Зеленскому было трудно уклониться от возврата гражданства Саакашвили, поскольку у экс-президента Грузии много связей в Европе.

«Действующий украинский лидер просто не хотел, чтобы Саакашвили каким-то образом ему навредил», — пояснил эксперт.

Однако, как отмечает Погребинский, экс-губернатор Одесской области вряд ли сможет рассчитывать на какие-либо посты в новом правительстве.

«Зеленскому уже наверняка его советники объяснили, что брать на себя ответственность за назначение такого недоговороспособного человека, как Саакашвили, рискованно», — отметил Погребинский.

В свою очередь, Ростислав Ищенко полагает, что на самом деле украинскому президенту «индифферентно», будет ли Саакашвили продолжать свою политическую деятельность в республике.

«Потому что украинский президент связан с более влиятельными людьми, каким бывший лидер Грузии не является. Кроме того, видно, что у Саакашвили нет никакого политического потенциала, соответственно помешать или помочь он никому не может. В своё время бывшего лидера Грузии просто использовали против Порошенко — эту функцию он уже выполнил», — подчеркнул Ищенко.

«Чтобы не забыли»

Аналитики также констатируют, что у партии Саакашвили больше нет шансов на участие в выборах, даже если политическая сила сможет объединиться с какой-либо другой, так как сроки регистрации уже закончились.

Напомним, в начале июня бывший глава Минобороны Украины, руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко выступил с предложением к партии экс-президента Грузии объединиться до внеочередных выборов в Верховную раду. Ещё тогда он спрогнозировал, что «Движение новых сил» может столкнуться с проблемами относительно полноценного участия в выборах.

Однако, как отмечает Ростислав Ищенко, даже если «Движение новых сил» скооперируется с другой политической силой, это вряд ли кардинально изменит ситуацию для партии экс-президента Грузии.

«Может быть, «Движение» Саакашвили и объединится с какой-либо силой, но это будут такие же политические трупы, как и он сам. Он сделает это лишь для того, чтобы о нём не забыли», — отметил эксперт.

По мнению Ищенко, экс-главе Грузии нужно всё время находиться в центре политических событий и внимания со стороны СМИ, и он добивается этого любыми доступными способами.

Между тем, источник RT в партии «Самопомощь» утверждает, что Саакашвили «уже упустил свой шанс».