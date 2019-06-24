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В Грузии запретили фильмы на русском языке 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Причину запрета на прокат картин с русским дубляжом в информационной службе сети кинотеатров республики назвать не смогли.
В Грузии больше не будут показывать в кинотеатрах фильмы на русском языке. Об этом заявили в информационной службе сети кинотеатров республики.
«Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то», — цитирует ТАСС сотрудника информационной службы кинотеатров Грузии.
Первыми антироссийскую кампанию начали некоторые рестораны и кафе, как утверждают туристы, они подняли цены для наших соотечественников на 20%.
Накануне в Тбилиси снова прошел митинг. Людей пришло меньше, чем в предыдущие дни: по данным информагентств, около трех тысяч человек.
Протестующие перекрыли центральный проспект города. Они требовали отставки главы МВД. Организаторы обещают вывести людей на улицы и сегодня.
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В мире , Кавказ , МВД , ИТАР-ТАСС , Грузия
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