«Подождем, пока они созреют»: Путин о США

«Подождем, пока они созреют»: Путин не торопит США

Россия готова ждать, пока США «созреют» для диалога. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.

В ответ на вопрос, будет ли в американской позиции и дальше господствовать предубеждение по поводу России, Путин ответил, что «не знает». Президент также отметил, что «продавить» Россию по различным вопросам международных отношений вряд ли получится — нужен диалог сторон.

По словам Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, он способен и к самостоятельным решениям, добавил российский лидер.

«Многое зависит от политической воли, — подчеркнул он.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения переживают стадию деградации, передает ФАН.

«Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Кремль не теряет надежду на улучшение ситуации — возможно, наладить отношения с США удастся после саммита «большой двадцатки» (G20) в японской Осаке в конце месяца.

«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует», — подчеркнул российский президент.

Спустя сутки посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией. По его словам, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.

«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — заявил Антонов.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся», передает НСН.

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул американский лидер.

Он также возложил вину за ухудшение отношений с Москвой на расследование о «вмешательстве» российских властей в выборы президента США в 2016 году, которое вела комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера

Ранее сообщалось, что после президентских выборов в 2016 году минюст США обнародовал расследование, в котором фигурировали «выводы финального доклада по „российскому делу“.

Напомним, Мюллер тогда пытался найти сговор Трампа с официальной Москвой. Позже Владимир Путин заявлял, что все домыслы о сговоре — это „выдумки пресловутой комиссии“.

В конце августа 2017 года президент США уже говорил о своей надежде на улучшение российско-американских отношений.

»Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, день, когда Америка нормализует отношения с Россией, будет «прекрасным днем».

Путин и Трамп встречались тет-а-тет несколько раз, в основном — на полях различных саммитов. Отдельная встреча российского и американского лидеров прошла в финляндском Хельсинки летом 2018 года. Тогда американский лидер подчеркнул, что «саммит с Россией был большим успехом», несмотря на «наихудшие отношения с момента их установления» между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами в начале XIX века.

Краткая встреча Трампа и Путина состоялась также в Париже в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Лидеры двух держав смогли вкратце обсудить основные проблемы: ракетно-ядерное разоружение и обстановку на международной арене.

Кроме того, Трамп говорил, что любит Россию. В начале августа 2018 года он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана: