Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гость и хозяин»: Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян 

Рамблер + ещё 40 6 минут назад
Протестующим грузинам не следует вести себя агрессивно с туристами из России. Об этом, как сообщает ТАСС, на митинге в Тбилиси заявил юрист Каха Кожоридзе.
Вечером в четверг у здания парламента Грузии прошла массовая акция протеста. Причиной этого стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Оно состоялось в рамках Межпарламентской ассамблеи православия. Россиянин выступил с места спикера грузинского парламента. Местная оппозиция сочла это неуместным.
В ходе вечерней акции демонстранты потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и начальника Службы госбезопасности. Протестующие предприняли попытку проникнуть в здание парламента, но были остановлены полицией. В ходе столкновений пострадали 240 человек.
21 июня президент Владимир Путин и Министерство транспорта запретили авиаперелеты между Россией и Грузией, а 22-го Министерство иностранных дел РФ призвало власти Грузии обеспечить безусловную безопасность для россиян, находящихся на территории страны.
Вчера у здания парламента в Тбилиси состоялся новый митинг. В ходе него юрист Каха Кожоридзе, советник бывшего президента республики Георгия Маргвелашвили, призвал соотечественников не проявлять агрессию по отношению к российским туристам, но не потому, что грузинской экономике «нужны их деньги», а потому, что стране «нужны достойные примеры поведения».
« (Поэма Важи Пшавелы. — Прим. ред) "Гость и хозяин" в этой стране не случайно была написана», — отметил Кожоридзе.
Комментарии946
В мире , Видео , Кавказ , Конфликты , Политика , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , МИД , Госдума , Минтранс РФ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси79
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH172
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»26
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ175
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам157
Видео
01:04
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Шоу-бизнес
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
03:26
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси
Общество
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:35
Детей россиянки убили в США
Криминал Происшествия
02:47
Жесткую посадку «Боинга» сняли из иллюминатора
Происшествия Общество
06:21
Революция кресла: кто рассорил Россию с Грузией
В мире Кавказ
03:20
Названа причина смерти Андрея Харитонова
Общество
00:29
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам
Шоу-бизнес
01:13
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение