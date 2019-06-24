Протестующим грузинам не следует вести себя агрессивно с туристами из России. Об этом, как сообщает ТАСС, на митинге в Тбилиси заявил юрист Каха Кожоридзе.
Вечером в четверг у здания парламента Грузии прошла массовая акция протеста. Причиной этого стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Оно состоялось в рамках Межпарламентской ассамблеи православия. Россиянин выступил с места спикера грузинского парламента. Местная оппозиция сочла это неуместным.
В ходе вечерней акции демонстранты потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и начальника Службы госбезопасности. Протестующие предприняли попытку проникнуть в здание парламента, но были остановлены полицией. В ходе столкновений пострадали 240 человек.
21 июня президент Владимир Путин и Министерство транспорта запретили авиаперелеты между Россией и Грузией, а 22-го Министерство иностранных дел РФ призвало власти Грузии обеспечить безусловную безопасность для россиян, находящихся на территории страны.
Вчера у здания парламента в Тбилиси состоялся новый митинг. В ходе него юрист Каха Кожоридзе, советник бывшего президента республики Георгия Маргвелашвили, призвал соотечественников не проявлять агрессию по отношению к российским туристам, но не потому, что грузинской экономике «нужны их деньги», а потому, что стране «нужны достойные примеры поведения».
« (Поэма Важи Пшавелы. — Прим. ред) "Гость и хозяин" в этой стране не случайно была написана», — отметил Кожоридзе.