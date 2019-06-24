«Гость и хозяин»: Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян

Протестующим грузинам не следует вести себя агрессивно с туристами из России . Об этом, как сообщает ТАСС, на митинге в Тбилиси заявил юрист Каха Кожоридзе.

Вечером в четверг у здания парламента Грузии прошла массовая акция протеста. Причиной этого стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова . Оно состоялось в рамках Межпарламентской ассамблеи православия. Россиянин выступил с места спикера грузинского парламента. Местная оппозиция сочла это неуместным.

В ходе вечерней акции демонстранты потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и начальника Службы госбезопасности. Протестующие предприняли попытку проникнуть в здание парламента, но были остановлены полицией. В ходе столкновений пострадали 240 человек.

Вчера у здания парламента в Тбилиси состоялся новый митинг. В ходе него юрист Каха Кожоридзе, советник бывшего президента республики Георгия Маргвелашвили, призвал соотечественников не проявлять агрессию по отношению к российским туристам, но не потому, что грузинской экономике «нужны их деньги», а потому, что стране «нужны достойные примеры поведения».