Революция кресла: кто рассорил Россию с Грузией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из РФ должны приезжать в эту страну, несмотря на ее ранние жесткие заявления в адрес Москвы . Грузинский лидер назвала Россию виновницей конфликта в Грузии, хотя, по мнению экспертов, протесты имеют внутренний характер. Владимир Путин же временно запретил полеты российских самолетов в Грузию. После этого события грузинские посольства начали активную компанию по привлечению туристов из западных стран. Конфликтная ситуация между Тбилиси и Москвой грозит обрушением хрупкого мира, созданного обеими странами на волне нормализации отношений.

С 20 июня в Тбилиси прошла серия акций протеста, которые имели явно антироссийский характер. Несмотря на это, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что именно Москва является главным бенефициаром обострения внутренних противоречий в стране. Тем не менее, грузинский лидер полагает, что это не должно повлиять на посещение ее страны российскими туристами.

Однако сразу после начала конфликта Зурабишвили решила сыграть на антироссийских настроениях: она назвала Москву «врагом и оккупантом» и возложила на Россию ответственность за беспорядки в стране.

Более примирительное заявление Зурабишвили о туристах прозвучало после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили осуществлять авиаперевозки в Грузию. Запрет действует временно, однако в Кремле дают понять, что настроены жестко.

По итогам встречи Совбеза России 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».

Поводом к началу протестов в Тбилиси, действительно, стал приезд в Грузию российских парламентариев, посетивших страну по линии Межпарламентской ассамблеи православия. Эта международная организация была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента и объединяет членов парламентов 25 государств. Несмотря на то что членов делегации, включая российского депутата Сергея Гаврилова , принимали на парламентском уровне, представителям оппозиции не понравилось, что депутат занял кресло председательствующего. Сам он объяснил, что это место было указано ему грузинской стороной.

И хотя поводом к началу протестов в Грузии стал инцидент с Гавриловым, происходящее, как объясняют эксперты, связано с давним противостоянием между правящей партией «Грузинская мечта», основанной олигархом Бидзиной Иванишвили и оппозицией, которую представляет партия «Единое национальное движение».

Вторая политическая сила основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили , у которого с Россией давний политический конфликт, который в августе 2008 года привел к военному противостоянию.

Вскоре после краткосрочной войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и эта ситуация по-прежнему вызывает болезненную реакцию в Грузии, отметил в недавнем интервью «Радио Свобода» эксперт по региону, американский политолог Томас де Ваал. В этой связи любой представитель политической элиты, проявляющий симпатии к представителю российской власти, «встречается с негативной реакцией».

В то же время эксперт уверен, что инцидент с Гавриловым был лишь предлогом для действий радикальных сил: «Они пытались использовать этот трудный и непопулярный инцидент [Гаврилова в парламенте] в качестве предлога, чтобы попытаться осуществить смену режима в Грузии. Это не значит, что правительство не совершило большой ошибки, но это значит, что некоторые представители оппозиции пытались использовать этот кризис в своих целях». Он также отметил, что Зурабишвили и Саакашвили — давние политические антагонисты, а между двумя политическими силами существует «глубокая поляризация».

Оппозиция обвиняет правящую партию в плохом экономическом положении страны, разыгрывая при этом и «антироссийскую карту».

C этими высказываниями согласен и грузинский политолог Георгий Канашвили.

«Эта все-таки следствие долгосрочного кризиса, вызванного многими факторами. Конкретный случай сыграл роль детонатора. Митинг был стихийный, температура была высокая, и, видимо, «Единое национальное движение» постаралась использовать момент», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Необходимо отметить, что «революция роз» в Грузии в 2003 году, по итогам которой к власти пришел Саакашвили, также началась со штурма оппозицией парламента страны, где в то время выступал тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе . В нынешних событиях в Грузии Саакашвили участия не принимает и находится на Украине, где собирается участвовать в парламентских выборах в стране. В Грузию экс-президент вернуться не может из-за обвинений в превышении полномочий, но дал понять, что протесты поддерживает. «Россияне вообще обнаглели до конца», — заявил Саакашвили.

Среди лидеров протеста, пытавшихся ворваться в парламент, был давний соратник Саакашвили — Николоз Мелиа, который в свое время баллотировался в мэры Тбилиси.

В ответ на действия оппозиции власти действовали жестко, применив резиновые пули и слезоточивый газ. Впрочем, так действовали и власти во времена Саакашвили, когда разгоняли демонстрации. Несмотря на то что штурм парламента не произошел, тактическую победу оппозиция уже одержала: спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе , представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку. Однако ситуация может выйти из-под контроля — протесты против властей охватили и Батуми — город, где экс-президент Саакашвили пользуется популярностью, так как в свое время помог превратить его в туристическую мекку.

Нормализация под угрозой

Григорием Карасиным. Эти события вызвали жесткую реакцию Кремля и, казалось, за считанные дни обрушили все позитивные начинания в российско-грузинских отношениях. Известно, что после ухода Саакашвили и его команды от власти Москва стала постепенно налаживать культурные и гуманитарные контакты с Тбилиси. Несмотря на то что дипотношения двух стран не были возобновлены, интенсивный диалог шел между грузинской стороной и спецпредставителем МИД России

Повестка встреч была связана, в основном, с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси же считают эти республики оккупированными территориями.

Российской стороной одно время даже не исключалась встреча с предшественником Зурабишвили Георгием Маргвелашвили . В июне 2018 года прогресс в отношениях двух стран отмечала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова : «Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты».

С нормализацией был связан высокий поток российских туристов, искренне любящих природу и культуру Грузии. В 2018 году в стране, по данным Российского союза туриндустрии, побывали 1,7 млн россиян.

Кроме того, процессу нормализации способствовали и действия российских бизнесменов, которые активно налаживали контакты в Грузии.

По данным Национальной статистической службы Грузии за 2018 год, объем иностранных инвестиций в страну составил более $1,2 млрд, из них доля инвестиций из РФ — $60 млн В абсолютных цифрах это немного, но для страны, которая находится в дипломатической конфронтации с Россией, такой объем достаточно показателен. Считается, что притоку российского капитала в Грузию способствовал приход к власти «Грузинской мечты», основатель которой Иванишвили многие годы занимался бизнесом в России, где его русские друзья знали под именем «Борис».

При этом возросшая российская бизнес-активность беспокоит противников нынешней власти, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт аналитической группы GSA Теодор Карасик

«Инцидент с россиянином довольно симптоматичен, учитывая возросшее бизнес-влияние России в Грузии, — говорит эксперт, отмечая, что необходимо учитывать борьбу различных группировок за власть, а также отношения Грузии с Западом. — Сейчас наступает интересное время с точки зрения геополитики».

Все это ставит в сложное положение грузинского президента Зурабишвили, которой придется применить весь свой прошлый опыт, чтобы стабилизировать положение в стране. В Грузию она вернулась, прожив полжизни во Франции, где в свое время работала на высоких должностях в МИДе, а до этого в ООН . Однако на встрече с иностранными послами и представителями ЕС президент дала понять, что «не трудно догадаться, кто дестабилизирует ситуацию в Грузии».

Подобные заявления вряд ли могут служить основной для возобновления диалога Тбилиси и Москвы, и даже могут привести к еще большему ухудшению ситуации.

В обеих странах есть свои ястребы, которые еще живут воспоминаниями о конфликте 2008 года. При этом и в Грузии, и в России есть еще те, кто способен вести диалог, помня о знаменитых словах героя «Мимино»: «Я тебе такую вещь скажу, но только ты не обижайся».

Сейчас же, посольства Грузии за рубежом уже начали активно рекламировать в западных странах и США летний отдых у Черного моря, чтобы хоть как-то компенсировать предполагаемое снижение турпотока из России.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие пару месяцев мы расскажем о путешествиях, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии», — заявили представители дипмиссии в Вашингтоне.

Посольство Грузии в Дании пошло дальше и позиционирует на туристическом рынке свою «великолепную» страну, как державу, которую «Путин ненавидит больше всего».