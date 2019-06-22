МИД Польши поддержал протестующих в Грузии

Министерство иностранных дел Польши находит "понятным" негодование протестующих в Грузии , вызванное присутствием российских делегатов, следует из заявления ведомства.

"В контексте войны 2008 года, воспоминания о которой еще не угасли для многих жителей, и в свете агрессивной политики России в сторону Грузии, среди прочего, в отношении сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии мы находим понятными выражение недоверия и возмущение по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии и председательства Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия", — говорится в заявлении.

Ведомство "внимательно" следит за ситуацией в Тбилиси и называет недопустимым применение силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества.

"Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собрания и свободы выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения", — заявляет польский МИД.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.