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МИД Польши поддержал протестующих в Грузии 

РИА Новости 2 часа назад
Министерство иностранных дел Польши находит "понятным" негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов, следует из заявления ведомства.
"В контексте войны 2008 года, воспоминания о которой еще не угасли для многих жителей, и в свете агрессивной политики России в сторону Грузии, среди прочего, в отношении сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии мы находим понятными выражение недоверия и возмущение по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии и председательства Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия", — говорится в заявлении.
Ведомство "внимательно" следит за ситуацией в Тбилиси и называет недопустимым применение силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества.
"Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собрания и свободы выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения", — заявляет польский МИД.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Комментарии6
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Ассоциация туроператоров России , МИД , РИА Новости , Абхазия , Грузия , Польша , Тбилиси , Южная Осетия
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