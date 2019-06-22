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«Агрессивная политика России»: Польша сделала заявление о ситуации в Грузии 

Рамблер 1 час назад
Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением о событиях в Тбилиси, выразив понимание реакции протестующих в Грузии на инцидент с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым, сообщает РИА Новости.
МИД Польши отметил контекст, в котором произошла эта ситуация, упомянув «войну 2008 года, воспоминания о которой еще не угасли для многих жителей», а также «агрессивную политику России в отношении Грузии, среди прочего, в отношении сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии».
«Мы находим понятными выражение недоверия и возмущение по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии и председательства Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия», — отмечается в заявлении.
В нем также говорится о недопустимости «применения силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества».
Волнения в Тбилиси начались после того, как в четверг в ходе 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в зале пленарных заседаний парламента, ее президент Гаврилов обратился к делегатам с места, где обычно сидит спикер парламента.
Комментарии
В мире , Видео , Сергей Гаврилов , МИД , Госдума , РИА Новости , Грузия , Польша , Тбилиси
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