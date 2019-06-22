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Меркель призвала найти политическое решение конфликта между США и Ираном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мировое сообщество должно со всей серьезностью работать над поиском мирного разрешения кризиса в отношениях между США и Ираном. Об этом она заявила в субботу в Дортмунде, ее слова приводит агентство DPA.
"Я считаю, что это не только должно быть надеждой, но что здесь нужно со всей серьезностью работать. На мой взгляд, это должно быть политическое решение", — сказала Меркель.
По ее словам, тема Ирана будет обсуждаться и на предстоящем саммите "двадцатки" в городе Осака, как минимум во время двусторонних переговоров. Канцлер отметила, что твердо уверена в необходимости поиска дипломатического решения конфликта.
Одновременно Меркель высказалась в целом против односторонних шагов в международной политике. "Недоверие кое-где даже было заявлено в качестве правительственной политики. Без доверия как основы международная политика не может работать", — считает она.
В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.
8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Администрация США , ИА DPA , New York Times , Германия , Дортмунд , Иран , Осака , США
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