Меркель призвала найти политическое решение конфликта между США и Ираном

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мировое сообщество должно со всей серьезностью работать над поиском мирного разрешения кризиса в отношениях между США Ираном . Об этом она заявила в субботу в Дортмунде , ее слова приводит агентство DPA.

"Я считаю, что это не только должно быть надеждой, но что здесь нужно со всей серьезностью работать. На мой взгляд, это должно быть политическое решение", — сказала Меркель.

По ее словам, тема Ирана будет обсуждаться и на предстоящем саммите "двадцатки" в городе Осака , как минимум во время двусторонних переговоров. Канцлер отметила, что твердо уверена в необходимости поиска дипломатического решения конфликта.

Одновременно Меркель высказалась в целом против односторонних шагов в международной политике. "Недоверие кое-где даже было заявлено в качестве правительственной политики. Без доверия как основы международная политика не может работать", — считает она.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США , что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.