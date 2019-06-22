Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский призвал предотвратить новые войны 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Зеленский напомнил, что утром 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева. Затем Великая Отечественная война охватила всю территорию страны и коснулась каждой украинской семьи.
«Война приносит только кровь, горе и страдания. Необходимо делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — заявила Зеленский.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года. Ее жертвами стали около 27 миллионов человек.
В России, Украине и Белоруссии 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби.
Последние новости
В Грузии указ Путина назвали наказанием В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России Грузинская оппозиция перечислила требования властям
В мире , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о возможности отдать Курилы153
Крыму предрекли «обезвоживание»7
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку191
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии33
Трое детей выпали с аттракциона в Москве1
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:57
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии
Политика Кавказ
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Волочкова стала жить в дешевых гостиницах
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение