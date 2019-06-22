Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что утром 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева. Затем Великая Отечественная война охватила всю территорию страны и коснулась каждой украинской семьи.

«Война приносит только кровь, горе и страдания. Необходимо делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — заявила Зеленский.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года. Ее жертвами стали около 27 миллионов человек.

В России, Украине и Белоруссии 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби.