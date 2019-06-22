Зеленский заговорил о войне

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Зеленский не хочет, чтобы война стала привычной для следующих поколений 

РИА Новости + ещё 6 44 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтоб война не стала привычным делом для следующих поколений граждан страны.
"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", — приводит пресс-служба президента Украины его слова.
"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", — добавил Зеленский.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней, в ходе нее погибли около 27 миллионов человек.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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