Зеленский заговорил о войне

Зеленский не хочет, чтобы война стала привычной для следующих поколений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтоб война не стала привычным делом для следующих поколений граждан страны.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", — приводит пресс-служба президента Украины его слова.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", — добавил Зеленский.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней, в ходе нее погибли около 27 миллионов человек.