Зеленский заговорил о войне

«Приносит только кровь, горе»: Зеленский о войне

Он отметил, что война приносит только горе, поэтому необходимо делать все, чтобы она не стала «привычным явлением» для следующих поколений граждан страны.

Он подчеркнул, что Вторая мировая война «коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы».