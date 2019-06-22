Зеленский заговорил о войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости помнить «страшные годы» Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что война приносит только горе, поэтому необходимо делать все, чтобы она не стала «привычным явлением» для следующих поколений граждан страны.
Он подчеркнул, что Вторая мировая война «коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы».
«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — заявил Зеленский.