Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Приносит только кровь, горе»: Зеленский о войне 

Рамблер + ещё 10 37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости помнить «страшные годы» Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что война приносит только горе, поэтому необходимо делать все, чтобы она не стала «привычным явлением» для следующих поколений граждан страны.
Он подчеркнул, что Вторая мировая война «коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы».
«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — заявил Зеленский.
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД озвучил требование России к Грузии2
В Киеве анонсировали новый Майдан1
Грузин отбил атаку на российских журналистов73
США высказались о скандале с российским депутатом89
Алибасова могли накачивать наркотиками16
Видео
00:58
Певцов записал видеообращение к Путину
Общество
04:21
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
06:11
Зеленский заговорил о войне
В мире Украина
04:21
Алибасова могли накачивать наркотиками
Шоу-бизнес
04:21
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение
Шоу-бизнес
00:21
Грузин отбил атаку на российских журналистов
Кавказ В мире
00:58
Не только Крым: Россия присоединит пять островов
Общество
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:01
Полеты астронавтов США оказались под угрозой
Наука и техника
00:21
Массовая драка призывников попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение