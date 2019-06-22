Молодежь устроила протестное шествие по улицам Батуми под лозунгом «Нет насилию», сообщает «Грузия онлайн».
Участники шествия присоединились к акции протеста, которая проходит на площади Европы в центре аджарской столицы. Ее участники требуют освободить задержанных на проспекте Руставели в Тбилиси, они отмечают, что у них нет политических требований, но есть стремление защитить честь страны.
Участники акции в Батуми выразили солидарность с акциями в Тбилиси.
Волнения в Тбилиси начались после того, как в пятницу, в ходе 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившей в зале пленарных заседаний парламента, президент ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, которое предназначено для спикера парламента. После этого оппозиционные депутаты сорвали заседание, Затем оппозиции в ходе уличных акции протеста потребовала отставки правительства.