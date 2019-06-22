Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протесты охватили Батуми 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Молодежь устроила протестное шествие по улицам Батуми под лозунгом «Нет насилию», сообщает «Грузия онлайн».
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
Участники шествия присоединились к акции протеста, которая проходит на площади Европы в центре аджарской столицы. Ее участники требуют освободить задержанных на проспекте Руставели в Тбилиси, они отмечают, что у них нет политических требований, но есть стремление защитить честь страны.
Участники акции в Батуми выразили солидарность с акциями в Тбилиси.
Волнения в Тбилиси начались после того, как в пятницу, в ходе 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившей в зале пленарных заседаний парламента, президент ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, которое предназначено для спикера парламента. После этого оппозиционные депутаты сорвали заседание, Затем оппозиции в ходе уличных акции протеста потребовала отставки правительства.
Комментарии89
В мире , Сергей Гаврилов , Госдума , Батуми , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку39
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии30
Мужчина устроил стрельбу по посетителям кинотеатра8
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем131
«Не сумели вычистить опухоль»8
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:57
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии
Политика Кавказ
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Волочкова стала жить в дешевых гостиницах
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение