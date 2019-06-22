Протесты охватили Батуми

Участники шествия присоединились к акции протеста, которая проходит на площади Европы в центре аджарской столицы. Ее участники требуют освободить задержанных на проспекте Руставели в Тбилиси, они отмечают, что у них нет политических требований, но есть стремление защитить честь страны.

Участники акции в Батуми выразили солидарность с акциями в Тбилиси.