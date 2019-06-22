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В МАП призвали руководство Грузии взять на себя ответственность за инцидент в Тбилиси 

RT на русском 59 минут назад
Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что руководство Грузии должно взять на себя ответственность за произошедшее в Тбилиси.
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При этом он подчеркнул, что власти страны знали о всех деталях и особенностях проведения заседания Генассамблеи МАП.
«Работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, её работу всегда ведёт российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — уточнил он.
Михаилидис назвал поведение грузинских радикалов вызывающим, выразив мнение, что их действия были организованными.
«Было совершенно неудачное заседание, и я думаю, что должны взять на себя ответственность и грузинское политическое руководство, и (руководство — ред.) грузинского парламента», — добавил генсек.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Генассамблея ООН , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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