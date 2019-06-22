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Назван спаситель Ирана от Трампа 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Richard Drew / AP Photo
Президент США Дональд Трамп отменил удар по территории Ирана, послушавшись к совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона (Tucker Carlson). Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, президент в течение несколько дней до вероятной даты начала бомбардировок опрашивал своих военных советников, склонявшихся к нанесению удара. Однако Карлсон заявил, что силовой ответ на провокацию Тегерана станет безумной идеей, а развязывание войны против Ирана сведет к нулю шансы на переизбрание в 2020 году.
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В мире , Дональд Трамп , Fox News , New York Times , Иран , США
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