Назван спаситель Ирана от Трампа

Президент США Дональд Трамп отменил удар по территории Ирана , послушавшись к совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона (Tucker Carlson). Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, президент в течение несколько дней до вероятной даты начала бомбардировок опрашивал своих военных советников, склонявшихся к нанесению удара. Однако Карлсон заявил, что силовой ответ на провокацию Тегерана станет безумной идеей, а развязывание войны против Ирана сведет к нулю шансы на переизбрание в 2020 году.