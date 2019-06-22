В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Россией

Многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией , заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine.

Мютцених согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой

"Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование", — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что европейский миропорядок можно сохранить с помощью установления партнерских отношений с Россией.

"С Россией целесообразно вести переговоры и искать общие интересы и совместные пути. Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию", — заключил он.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.