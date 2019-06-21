Что стоит за изменением риторики нового президента Украины

Недавно в ходе европейского турне Владимир Зеленский обрисовал оптимистичную картину. Правда, без конкретики. Он пообещал, что в Донбасс вскоре пойдут иностранные инвестиции. В том числе благодаря готовящимся законопроектам, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Обещал он также инвестиции и в инфраструктуру Донбасса, а еще — привлечь к развитию региона украинских олигархов, сославшись на недавнюю свою встречу с Виктором Пинчуком

Зеленский оценил размер инвестиций, требуемых для восстановления экономики Донбасса, в более чем $12,5 млрд

Для их привлечения до конца года будет проведен инвестиционный форум. «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы контролируем», — заявил он, добавив, что на этих территориях нужно продемонстрировать «преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине ».

В числе прочего будут построены новые и созданы «качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения».

Что касается упоминания фамилии олигарха Пинчука, то оно не случайно. Пинчук не только влиятельный человек на Украине, но и зять бывшего президента Леонида Кучмы . В годы правления Януковича и Порошенко он несколько отодвинулся от непосредственного влияния на украинскую политику, стали поговаривать, что он вообще собирается уехать жить в Европу. Между тем, люди Пинчука есть в партии Зеленского «Слуга народа» и некоторых других партиях.

Именно Пинчук, по некоторым данным, помог в организации визита Зеленского во Францию (при посредничестве также французского философа Бернара-Анри Леви) еще во время избирательной кампании, а также его встрече тогда с президентом Макроном.

Ну и наконец, Зеленский одним из первых своих распоряжений вернул Леонида Кучму курировать переговоры от Украины в рамках «Минского процесса» — в Трехсторонней контактной группе (ТКТ), откуда экс-президент вышел осенью прошлого года, сославшись на преклонный возраст (ему уже за 80) и «безнадежность минского процесса».

С тех пор моложе Леонид Данилович не стал, однако согласился вернуться. Значит, увидел в этом смысл?

Учитывая то, что Кучма по-прежнему является авторитетной фигурой для Москвы (в том числе в свое время у него сложились нормальные отношения с Владимиром Путиным ), это могло бы свидетельствовать о серьезности намерений Киева вывести процесс урегулирования в Донбассе из тупика, куда он зашел при Порошенко. Кучма, возможно, единственный на сегодня на Украине политик не из числа оппозиции, которого готова воспринимать всерьез Москва.

Одним из первых же обещаний Кучмы в новой-старой роли стало обещание снять экономическую блокаду с Донбасса, в которой он пребывает с 2017 года, а также призыв к украинским вооруженным силам «не стрелять в ответ» по населенным пунктам, даже если оттуда ведется обстрел украинских территорий. Что тот же Порошенко поспешил охарактеризовать как то, что Украина, мол, «готова встать на колени».

Правда, потом Кучма уточнил, что условием снятия блокады станет возвращение украинских предприятий, изъятых властями самопровозглашенных республик в украинскую юрисдикцию.

Как известно, в ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР взяли под свой контроль предприятия, принадлежащие украинским олигархам (Донбасс, в частности, считается «вотчиной» Рината Ахметова ). Условие Кучмы были отвергнуто руководством ДНР и ЛНР. Так, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что поставленные условия «не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания».

Напомнив, что именно Украина была инициатором экономической блокады, он отметил, что переход предприятий в 2017 году под внешнее управление ДНР и налаживание связей с Россией стали «вынужденной мерой, которая в итоге позволили предотвратить экономический коллапс». «Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня», — добавил представитель ДНР.

Заседание ТКГ 19 июня прошло безрезультатно. Стороны не смогли договориться об анонсированном двумя неделями ранее перемирии на период сбора урожая, так называемом «хлебном перемирии». Более того, в последние дни обстрелы Донецка и других населенных пунктов ЛНР и ДНР усилились.

«Голубиная риторика» новой власти, возможно, стала своеобразным ответом на решение российского президента предоставить российское гражданство в упрощенном порядке жителям ЛНР и ДНР.

Однако эта риторика пока не получила развития в делах. Зеленский, словно пытаясь сохранять некий баланс, на днях отправился в Мариуполь, в компании в том числе членов спецбатальона, который в самопровозглашенных республиках называют не иначе как неонацистским, а также провел нечто вроде военных учений.

Предвосхищая же еще даже не запланированную свою встречу с российским президентом, он заявил, что уже придумал свои первые слова, которые скажет Путину: мол, Крым и Донбасс — украинские.

Строительство новых пунктов пересечения линии разграничения в Донбассе, конечно, новый нюанс в политике Киева, однако в полной мере он мог бы быть оценен жителями самопровозглашенных республик тогда, когда Киев возобновил бы выплаты пенсий живущим на этих территориях пенсионерам. Помимо этого, говоря о желании установить мир в Донбассе и приверженности «минскому процессу» (о чем в последнее время Порошенко предпочитал вообще не говорить, правда), новый украинский президент отказывается от ведения прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

В связи с чем Владимир Путин на «Прямой линии», отвечая на вопрос об отношениях с Украиной выразил недоумение: как же, мол, тогда Зеленский собирается достигать мира?

Разумеется, заметное изменение риторики Зеленского в отношении Донбасса, которое встречает настороженное или даже критическое отношение в рядах украинских политиков, усматривающих в этом некую готовность идти на уступки Москве, с одной стороны, могло бы создать более благоприятные условия для ведения переговоров.

С другой, это может послужить своего рода дымовой завесой, за которой нет реальных шагов, а благие намерения если и есть, то не подкреплены должной поддержкой в украинском правящем классе и среди силовиков. С точки зрения пропаганды и спецпропаганды, это может вводить в заблуждение. Зеленский вроде бы позиционирует себя как человек, готовый изменить прямолинейный подход Порошенко с его откровенно антироссийской риторикой. Противостоять которой — и даже переговариваться о чем-то (по очень ограниченному кругу вопросов) — с таким «откровенным врагом» было в чем-то проще.

Многие его действия в украинской политике вызывают сочувствие или, как минимум, интерес у определенной части российской публики как демократически-популистские.

Однако, во-первых, до демонстрации реальных результатов его шагов и намерений все еще достаточно далеко. В том числе далеко до того, чтобы жители ЛНР и ДНР увидели «громадные преимущества» жизни в занятых ВСУ районах Донбасса. Во-вторых, все эти заявления и первые шаги пока не лишают возможности представлять российским политикам, в том числе отвечающим за «украинское направление», Зеленского как всего лишь бывшего игрока КВН, случайно оказавшегося в роли президента, которого пока рано воспринимать всерьез и тем более идти ему навстречу. Пусть еще поговорит…

Впрочем, если в итоге у Зеленского получится экономически замкнуть на себя Донбасс, то по факту у России не окажется аргументов в торге за признание Крыма за собой. Донбасс — безусловно, рычаг давления для Москвы, хотя и очень дорого обходится.